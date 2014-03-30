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سلاف فواخرجي .. "رقّ الحبيب"

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سلاف فواخرجي .. "رقّ الحبيب" سلاف فواخرجي .. "رقّ الحبيب"

من المرجّح جداً أن تخوض الفنّانة السّوريّة سلاف فواخرجي بطولة المسلسل السّوري الجديد "رقّ الحبيب"، خلال الفترة المقبلة، للمخرجة السّوريّة رشا شربتجي.

وكشفت مصادر خاصّة لـ "سيدتي نت" أنّ الفنّانة فواخرجي لازالت تقرأ نص "رقّ الحبيب"، ولم توقّع حتّى اللّحظة عقد مشاركتها رسميّاً في العمل الذي كتب نصّه فادي زيفا بالشّراكة مع عبد المجيد حيدر.

وفي حال وافقت فواخرجي على بطولة "رقّ الحبيب" فسيكون العمل الأوّل الذي تدخل فيه السّباق الرّمضاني لموسم دراما 2014، سيّما أنّها لم تشارك بأي مسلسل حتّى الآن هذا العام.

ويسرد مسلسل "رقّ الحبيب" حكايات من المجتمع الدّمشقي، من الحب إلى الكره، ومن الأمانة إلى الخيانة، وما يتبع ذلك من مستجدّات صعبة تتناولها شخصيّات المسلسل.

 

 

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