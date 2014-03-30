رئيس شعبة التصوير بنقابة الصحفيين : الصحفيين يعيشون أسوأ أيام حياتهم

قال حسام دياب رئيس شعبة التصوير بنقابة الصحفيين :”إن الصحفيين يعيشون أسوأ أيام حياتهم ، لما يتعرضون له من استهداف بالاعتداء عليهم، كما أنهم لا يجدون الحماية الكافية.

وأضاف رئيس شعبة التصوير في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة اليوم من برنامج “مانشيت” أن المصورين لا يرتدون القميص الواقي خلال تغطيتهم الأحداث الخطيرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية بارتدائه.

وعلق ضياء رشوان نقيب الصحفيين على استهداف الصحفيين خلال قيامهم بتغطية المظاهرات والأحداث الأخيرة خاصةً بعد مقتل الزميلة ميادة أشرف أول أمس ،مؤكداً أن قانون النقابة لا يوفر الحماية إلا لأعضاء النقابة من المقيدين بجداول تحت التمرين ومشتغلين.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي خلال برنامج “مانشيت” أنه تواصل مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وطالبه بضم الشهيدة ميادة أشرف لقوائم شهداء الثورة، موضحاً أنه سيتم منح أسرة ميادة أشرف معاش شهيد، مشيراً إلى أن هذا التوجه تم مع جميع الزملاء الذين لاقوا نفس مصير ميادة.

وأشار رشوان إلى أنه تواصل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وطالبه بتسليم نقابة الصحفيين 100 سترة واقية ضد الرصاص، وأن وزير الداخلية وافق على منح النقابة واقي الرصاص الذي طالبت به، مشيراً إلى أن النقابة ستتسلم الدفعة الأولى من واقي الرصاص خلال أيام.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه سيتم توزيعها على الصحفيين الذين يقومون بالتغطية الميدانية لحمايتهم، هذا إلى جانب إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث الخطيرة لتسهيل التواصل معهم.

وأكد رشوان أن النقابة ستفتح باب الانتساب لعضوية نقابة الصحفيين للصحفيين غير المعينين كي يتمتعوا بالحماية النقابية، مشيراً إلى أن الصحف القومية والحزبية والخاصة على حد سواء ظلمت الصحفيين غير المعينين عشرات المرات حتى أنهم يتم معاملتهم كالعبيد على حد وصفه.