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وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع مسئول عسكري أمريكي التطورات في الشرق الأوسط

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وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع مسئول عسكري أمريكي التطورات في الشرق الأوسط وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع مسئول عسكري أمريكي التطورات في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون

اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون ، اليوم  الأحد مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارته الحالية إلى إسرائيل.
> وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية ، أن يعالون ناقش مع ديبمسي بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بينى جانتز، التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان يعالون قد قال الأسبوع الماضي في جامعة تل أبيب تعليقا على الأزمة الأوكرانية ، إن ” الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ” ، كما اعتبر الاتفاقية المؤقتة مع إيران من جانب أوباما بمثابة ” تأجيل للمواجهة وتوريث للأزمة للرئيس المقبل بإظهار حالة من الضعف “.. واصفا ذلك بمثابة هزيمة لأمريكا في صراع الحضارات .

وبعد أن أبدت واشنطن خيبة أملها من هذه التصريحات ، أصدر يعالون بيانا أبدى فيه أسفه عن أية إساءة ربما يكون قد تسبب فيها ، إلا أنه لم يقدم اعتذارا رسميا للولايات المتحدة .

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