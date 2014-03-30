ضبط خلية إرهابية جديدة بالأسكندرية‎

توصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى بالإسكندرية وفرع الأمن العام إلى قيام كل من “أحمد حميدو حميده محمد” 35 سنة عامل و”محمد بشير على سعد” 39 سنة إمام وخطيب مسجد و”أحمد إبراهيم أحمد عبداللطيف زيدان” 33 سنة مندوب مبيعات بتكوين خليه إرهابية ،فيما بينهم ومجموعات يطلق عليها اللجان النوعية تستهدف القيام ببعض العمليات الإرهابية عن طريق الرصد والإعداد والتنفيذ ومتابعه مابعد التنفيذ باشتراك وبدعم مادى من كوادر وقيادات جماعة الإخوان تنتهج تصعيد الأعمال العدائية وارتكاب حوادث العنف والتخريب والتعدى على المنشآت الشرطية وأفراد وسيارات الشرطة ومحلات وممتلكات المواطنين المعارضين للجماعة الإرهابية والمؤيدين لخارطة الطريق بهدف هدم مؤسسات الدولة .

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم و بحوزتهم فرد روسى محلى الصنع عيار (7,62 × 39) عدد 7 طلقات من ذات العيار عدد 2 منشاكو حديد وقناع واقى من الغاز وقفاز جلد.

وبمواجهتهم أقروا بأنهم أعضاء بتنظيم الإخوان وأنهم قاموا برصد وتحديد بعض المواطنين المؤيدين لخارطة الطريق لاستهدافهم والانتقام منهم.

وبمناقشتهم أعترفوا باشتراكهم فى ارتكاب الحوادث الآتيه القضية رقم 955/2014 جنح قسم سيدي جابر بشأن إضرام النيران بسيارة شرطة والقضية رقم 573/2014 إداري قسم أول الرمل بشأن تفجير عبوه ناسفة أمام ديوان القسم والقضية رقم 1014 /2014 إداري قسم أول الرمل بشأن تفجير عبوه ناسفة أمام فندق بلازا والقضية رقم 3818/2014 إداري قسم أول المنتزه بشأن تفجير عبوه ناسفة أمام ديوان القسم والقضية رقم 3628/2014 إداري قسم أول المنتزه بشأن إضرام النيران أمام محمصة أحد المواطنين والقضية رقم 995/2014 إدارى قسم باب شرقى بشأن إضرام النيران بسيارتي شرطة.

وجارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على ما ارتكبوه من حوادث أخرى .