تشغيل قسم ثان شرطة بنها بالقليوبية

قرر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية تشغيل قسم ثان شرطة بنها الجديد بمديرية أمن القليوبية مع تعديل مسمى قسم شرطة بنها إلى قسم أول شرطة بنها ليتبع فرق شرطة بنها مع تحديد الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية ونقاط الشرطة التالية الحد الشمالي ( شارع مجمع مواقف بنها بداية من الرياح التوفيقي حتى كورنيش النيل مروراً بمناطق أتريب وشارع كلية التجارة حدودياً مع قرية كفر سعد دائرة مركز شرطة بنها) .

والحد الجنوبي ( شريط السكة الحديد بنها الزقازيق على طريق الرياح التوفيقي وحتى إلتقاءه بشريط سكة حديد بنها الأسكندرية ) ، والحد الشرقي ( مطلع كوبري المنصورة على الطريق الزراعي حتى الشعار أعلى الكوبري ) ،والحد الغربي ( طريق كورنيش النيل الممتد من آخر طريق الفيلات حتى نفق شعراوي).