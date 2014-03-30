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الخارجية تبلغ السفارات بضوابط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

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الخارجية تبلغ السفارات بضوابط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية الخارجية تبلغ السفارات بضوابط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

عقد فريق العمل المعني بتصويت المصريين في الخارج بوزارة الخارجية اجتماعا تنسيقيا، وذلك عقب صدور قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديد مواعيد الانتخابات في الداخل والخارج، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لتنظيم تصويت المصريين بالخارج وموافاة البعثات بالتعليمات والقرارات المنظمة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم بأن تعليمات من وزير الخارجية “نبيل فهمي” صدرت إلى كافة السفارات والقنصليات لاتخاذ كل ما يلزم لتمكين الناخبين فى الخارج من التصويت دون اشتراط التسجيل المسبق وذلك بتقديم الناخب أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المتضمن الرقم القومى دون غيرهما كوسيلة لإثبات شخصية الناخب وفقاً للقواعد والضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

أ ش أ

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