دفاع متهمي “مذبحة رفح الثانية” يطالب المحكمة بالسماح للأهالى بالحضور

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلي طلبات الدفاع،خلال محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين، لاتهامهم بارتكاب «مذبحة قتل جنود رفح الثانية»، التى راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزى على طريق «العريش– رفح»، والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

و طالب الدفاع السماح لاهلية المتهمين بالدخول إلي قاعة المحكمة لحضور الجلسة ، و أشار الدفاع إلي إن المتهم ال16 يعاني من شلل رباعي و طلب نقله إلي مستشفي السجن، وأكد الدفاع ان هناك اثنان من المتهمين محتجزين في أماكن غير معدة للحبس قانونًا ، فأكد رئيس المحكمة ان هذا الأمر ليس من اختصاصه .

و طالب الدفاع، باستخراج شهادة لتحركات من مصلحة الجوزازات و الهجرة للمتهم الثاني في القضية ، مضيفا ان القضية لا تحمل أي ادلة سوي التحريات و التي شكك في صحتها ، و تسلمت المحمة حرز تفريغ مكالمات حبارة المتهم فيها بالتحريض علي قتل الجنود

و فور الاستماع لطلبات الدفاع، رفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار ، و ردد المتهمون “حسبي الله و نعم الوكيل”.