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فحص 67 ألف نخلة بالوادى الجديد‎

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فحص 67 ألف نخلة بالوادى الجديد‎ فحص 67 ألف نخلة بالوادى الجديد‎

قال سمير عبد اللطيف مدير عام إدارة باريس الزراعية بالوادى الجديد :”إن الإدارة الزراعية بمركز باريس بالوادى الجديد قد انتهت من فحص 67 ألف نخلة من إجمالى 110 ألف نخلة بمركز باريس بالوادى الجديد من الإصابة بسوسسة النخيل وتوعية المزارعين بخطورة الإصابة بسوسة النخيل”.

وأضاف عبد اللطيف أن الإدارة الزراعية تستعد للتجهيز للموسم الصيفى من خلال توفير التقاوى للمحاصيل الصيفية عالية الإنتاجية وتنظيم عدد من الندوات الإرشادية للمحاصيل الصيفية بمركز باريس روقراة.

وأشار مدير عام إدارة باريس الزراعية بالوادى الجديد إلى أن مركز باريس قام بزراعة 12 حقل إرشادى لزراعة القمح وتجرى الأن عمليات الحصاد لمحصول القمح وتوعية المزاعين بتوقيتات عمليات الحصاد.

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