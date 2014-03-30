النتائج الأولية للانتخابات المحلية في تركيا تشير إلى تقدم مرشحي الحزب الحاكم

تصدر مرشحو حزب العدالة والتنمية التركي بقية المرشحين في حصيلة أولية غير رسمية بعد فرز 11 % من صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية.

وحصل مرشحو الحزب الحاكم على نسبة 50 % من الأصوات المفروزة يليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة حوالي 24 بالمئة وحل بالمرتبة الثالثة حزب الحركة القومية حاصلا على نسبة 14 بالمئة. وكانت عملية التصويت بدأت في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد 30 مارس في عموم أقضية ونواحي وبلديات تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانتخابات جرت في جو من الهدوء عدا بعض الحوادث في منطقتي هاتاي وشانليورفا، حيث قتل 9 أشخاص وجرح 35 آخرين في اشتباكات بين مجموعات دعم المرشحين المتنافسين في الانتخابات البلدية التركية في قرية قرب الحدود مع سوريا.

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة رويترز “إن أربعة اشخاص قتلوا في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية يوفاسيك التابعة لمقاطعة شانليورفا الشرقية”.

ومن جهة أخرى قال مسؤولون في محافظة هاتاي، المتاخمة أيضا لسورياا، “إن شخصين لقيا حتفهما في معركة بالأسلحة النارية بين داعمين لمرشحين اثنين في الإنتخابات المحلية لقرية غولباسي، والتي يتم التصويت فيها لموظفين محليين وليست لمرشحين حزبيين”.

ومع اقتراب الإنتخابات البلدية أرتفعت حدة التوتر في تركيا في ظل محاولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دحض الإتهامات الموجهة له بالفساد ووقف سيل التسريبات الأمنية.