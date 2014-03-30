دار الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن يوم بعد غد الثلاثاء هو الأول من شهر جمادي الآخرة، وأن غدا الإثنين هو المتمم لشهر جمادي الأولى للعام الهجري الحايى 1435.

وأوضح بيان لدار الإفتاء مساء اليوم أن اللجان العلمية والشرعية للدار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، استطلعت بعد غروب شمس اليوم الأحد هلال شهر جمادي الآخرة ولم يتبين لها ثبوت هلال الشهر الجديد، ولذلك فإن غدا هو المتمم لشهر جمادى الأولى وبعد غد أول ايام شهر جمادي الآخرة وهو ما يوافق الرؤية الفلكية.

وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عدلي منصور وملوك ورؤساء الدول الاسلامية و للشعب المصرى والاسلامى بالشهر الهجرى الجديد.

أ ش أ