ضبط 5 من الإخوان بعد فض مسيرة بسمالوط في المنيا وإصابة ضابط‎

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 5 أشخاص من الإخوان وبحوزتهم مولوتوف ومنشورات ،وذلك عقب فض مسيرة معادية للجيش والشرطة شهدت قوع مناوشات ،وأسفرت عن إصابة ضابط من قسم سمالوط.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بخروج مسيرة للإخوان بشارع البوسطه بمدينة سمالوط ووقوع مناوشات محدودة بين المشاركين بها وعدداً من قوات الأمن أثناء فضها بقنابل الغاز ، مما أسفر عن إصابة ضابط ونجح الأمن في تفريقها وإلقاء القبض علي 5 من أنصار الإخوان وبحوزتهم تروسيكل محمل بزجات مولوتوف ومنشورات تحريضيه ضد الجيش والشرطه وإشارات رابعة ،وحررا محضراً بالواقعة وجاري إخطار النيابة للتحقيق.