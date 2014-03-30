أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 5 من الإخوان بعد فض مسيرة بسمالوط في المنيا وإصابة ضابط‎

Google+ Print
ضبط 5 من الإخوان بعد فض مسيرة بسمالوط في المنيا وإصابة ضابط‎ ضبط 5 من الإخوان بعد فض مسيرة بسمالوط في المنيا وإصابة ضابط‎

ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 5 أشخاص من الإخوان وبحوزتهم مولوتوف ومنشورات ،وذلك عقب فض مسيرة معادية للجيش والشرطة شهدت قوع مناوشات ،وأسفرت عن إصابة ضابط من قسم سمالوط.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بخروج مسيرة للإخوان بشارع البوسطه بمدينة سمالوط ووقوع مناوشات محدودة بين المشاركين بها وعدداً من قوات الأمن أثناء فضها بقنابل الغاز ، مما أسفر عن إصابة ضابط ونجح الأمن في تفريقها وإلقاء القبض علي 5 من أنصار الإخوان وبحوزتهم تروسيكل محمل بزجات مولوتوف ومنشورات تحريضيه ضد الجيش والشرطه وإشارات رابعة ،وحررا محضراً بالواقعة وجاري إخطار النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا