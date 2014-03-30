تركيب 3 محولات كهرباء بإحدى قري الوادي الجديد‎

قال ماهر حسين رئيس قرى اسمنت بالداخلة بالوادى الوادى الجديد :”إن الوحدة المحلية ستقوم بتركيب 3 محولات كهرباء بقرى أسمنت بتكلفة وصلت إلى 500 ألف جنيه”.

وأضاف ماهر حسين إن هذا المبلغ مخصص لصيانه الشبكات الرئيسية والأسلاك وتركيب الكشافات ورفع كفاءة عدد من محولات الكهرباء بالتنسيق مع هندسة كهرباء الداخلة.

وأشار رئيس قرى أسمنت إلى أنه تم تخصيص 350 ألف جنيه لمرافق مياة الشرب والبيئة والمياه بالقرى التوابع بالإضافة الى توصيل مياة الشرب إلى تقسيمات الشباب من الخطة العاجلة للتنمية بمركز الداخلة بالوادى الجديد.