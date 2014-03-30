أحمد بهجت: شخصية “السيسي” لا تتكرر إلا كل 100 عام

قال رجل الأعمال المصري، أحمد بهجت، إن شخصية المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لم تتكرر في مصر إلا كل مائة عاماً مرة، بسبب تضحيته في ثورة 30 يونيو، مضيفاً: “أنه بسبب هذا كان على وشك أن يفقد حياته”.

وأضاف بهجت في حوار له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامية رفاه الخطيب، أن اسم المشير السيسي السابق، سيظل مذكوراً في التاريخ، موضحاً أن الأشخاص الذي صوتوا في الإستفتاء الأخير، بنسبة 98%، كانوا لصالح إقتناعهم بمواد الدستور، وحبهم في المشير السيسي أيضاً.

وتابع بهجت “يوجد تخوف لدى بعض الأشخاص من نفاق الحاكم خلال الفترة المقبلة، من جانب بعض الإعلاميين والسياسيين”، مضيفاً أن المشير السيسي سيكون أذكى من أن يقع في “فخ” هذا النفاق، وذلك لأن الشعب المصري لا يقبل فرعون جديد مرة أخرى.

وأوضح بهجت أنه يجب على السيسي أن يوضح للشعب، مدى حجم المشكلة الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة، لأنه يوجد أزمة في الاقتصاد، بالإضافة إلى المشكلة الاجتماعية التي نعاني منها، مدللاً على ذلك: بعدم رغبة الأشخاص في العمل بكل جد واجتهاد.

وأشار بهجت إلى أن فشل إدارة حكم جماعة “الإخوان المسلمين” للدولة، جعل جميع القنوات الفضائية أن تظهر فشلهم، لأن هذه الجماعة جاءت بدون خطة واحدة أو برنامج واحد لللنهوض بالدولة، إلا أن هدفهم الرئيسي أخونة المحليات والمحافظات والشركات وكل شيئ في الدولة، مضيفا أن الشعب المصري بسيط ولا يقبل التطرف، قائلاً: “لو كان نظام الإخوان نجح في شيئ لأبرزناه”.