ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برباعية في توتنام

انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه على ضيفه توتنام برباعية نظيفة في قمة مباريات الجولة 32 على ملعبه أنفيلد.

واقتنص الفريق الأحمر النقطة 71 ، ليجبر تشيلسي على التقهقر للوصافة، فيما انتزع الصدارة بفارق نقطتين.

كما يبتعد عن مانشستر سيتي الثالث بأربع نقاط، لكن الـ”سيتزنز” لديهم مباراتين مؤجلتين قد يصعدا به للقمة في حال فاز بهما.

أما توتنام فبقي في المرتبة السادسة بجدول البريميير ليج بتجمد رصيده عند 56 نقطة.

تقدم الليفر مبكرا بعد دقيقتين فقط على صافرة البداية بهدف للفرنسي يونس قابول بالخطأ في مرماه بعد أن فشل في تشتيت عرضية أرضية من الظهير جلين جونسون.

وضاعف القناص الأوروجوائي لويس سواريز النتيجة بعد أن استغل هفوة دفاعية لينطلق بالكرة ويسدد في أقصى شباك الحارس الفرنسي هوجو لوريس في الدقيقة “25″.

وواصل سواريز الابتعاد بصدارة هدافي الدوري بوصوله للهدف 29 ، بفارق تسعة أهداف عن زميله الإنجليزي دانييل ستوريدج وعزز البرازيلي كوتينيو تقدم الـ”ريدز” من تصويبة أرضية جميلة استغل بها تمريرة جوردان هندرسون في الدقيقة “59″.

ووقع هندرسون على الهدف الرابع من ضربة ثابتة جانبية خدعت الجميع وتسربت الى الشباك اللندنية قبل ربع ساعة من النهاية.