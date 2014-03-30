أتليتكو مدريد يحشد كل قوته الضاربة لبرشلونة

استدعي الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأحد جميع اللاعبين المتاحين لمواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يغيب عنه راؤول جارسيا للايقاف وخافي مانكيو للاصابة.

وعقب المران الذي أجراه الفريق صباح اليوم بعد الفوز على أثلتيك بلباو بهدفين مقابل واحد، أعلن سيميوني القائمة التي يخوض بها لقاء برشلونة بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي التشامبيونز.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى برشلونة صباح غد الاثنين، حيث يجري مرانا في كامب نو ظهر نفس اليوم استعدادا للمباراة.

وتشمل قائمة “الروخيبلانكوس” كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا وداني أرانزوبيا.

الدفاع: خوانفران توريس وجواو ميراندا ودييجو جودين وتوبي الديرويرلد وخوسيه ماريا خيمينيز وفليبي لويس وايميليانو انسوا.

خط الوسط: أردا توران وخوسيه سوسا وماريو سواريز وتياجو مينديز وجابي فرناندز ودييجو ريباس وكوكي ريسوريكسيون وكريستيان رودريجز.

الهجوم: ديفيد بيا ودييجو كوستا وأدريان لوبيز.

وكالات