بدء مباحثات لافروف وكيري في باريس حول الأزمة الأوكرانية

بدأت في باريس مساء يوم 30 مارس محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وجون كيري حول الأزمة الأوكرانية.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لما اتفق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين وباراك أوباما في اتصال هاتفي يوم 28 مارس من إجراء الاتصالات الثنائية لبحث الخطوات المحتملة التي قد يتخذها المجتمع الدولي من أجل إعادة الاستقرار الى أوكرانيا.

وفي أعقاب حديث الرئيسين أكد وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وجون كيري في اتصال هاتفي يوم 29 مارس على ضرورة تنسيق الجهود الثنائية الرامية إلى حل الأزمة السياسية في أوكرانيا.