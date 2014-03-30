عسل النحل يمد المرأة بالأملاح المعدنية

يتردد دائماً على آذان المرأة الحامل أنه من الواجب عليها تناول طعام يكفي لشخصين، لكن هذا ليس صحيحاً، فكل ما على الأم الحامل هو أن تنتبه لنوع الغذاء الذي تتناوله والقيمة الغذائية التي يحتويها الطعام، فلو عانت الأم من نقص فيتامين معين أو مواد غذائية أساسية، فهذا سيؤثر سلبـًا على صحة الجنين، أي أن أكثر ما يهم في فترة الحمل هو النوع وليس المقدار، فكثرة تناول الطعام في فترة الحمل هو من المسببات الأساسية لزيادة وزن الأم، ومن أجل هذا الموضوع وأهميته وكثر التساؤلات التي تطرح حوله، ارتأيت أن أضع هذا الموضوع الذي يتحدث عن العسل وأهميته للمرأة الحامل.

وأصعب الآلام التي تواجهها المرأة في حياتها آلام الولادة، ولتخفيف حدة هذا الألم يقول الخبراء إن عسل النحل يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تحتاج إليها المرأة الحامل‏، ويؤدي نقصها إلى أمراض خطيرة يمكن أن تكون عبئا مضاعفا عليها‏، ويعتبر عسل النحل مفيدا للمرأة الحامل خلال شهور حملها.

ويعاني حوالي (80%) تقريباً من الحوامل من الغثيان أو القيء ما بين الأسـبوع (4 ـ 12) من الحمل، وعادة ما يكون هذا الغثيان أو القيء عادياً أو مزعجاً، إلا أنّ (1%) من الحوامل قد يعانين من القيء الشديد المتكرر، ولا يوجد علاج يخفف من هذي الأعراض غير العسل، ويحتوي عسل النحل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تحتاج إليها الحامل ونقص الفيتامينات بالجسم يؤدي إلى أمراض خطيرة، ويحتوي أيضاً على حمض الفوليك (ب2)، الذي يلعب دوراً مهماً لبناء الجهاز العصبي عند الجنين، فيساعد على التقليل من الإصابة بعيوب الجهاز العصبي الخلقية، ويساعد كذلك على تكوين ونضج كرات الدم الحمراء ونقصه يؤدي إلي الأنيميا الخبيثة.

ويفيد عسل النحل، الحامل في كثير من الحالات فهو يمد الحامل بالأملاح المعدنية أثناء الحمل، ويساعد على تخفيف القيء عند الحامل، ويمنع حدوث الشعور بالحرقان والآلام التي تحدث في منطقة فم المعدة أثناء فترة الحمل،و يمنع تسمم الحمل،ومفيد جداً في فترة النفاس لاحتوائه على مواد كثيرة قاتلة للبكتريا، ويعالج تقلصات العضلات المصاحبة للحمل.

ويساعد عسل النحل أيضًا، على انقباض الرحم في تسهيل عملية الولادة وذلك لأنه يحتوي مادة (البروستاجلاندين) التي تزيد من قوة انقباضات الرحم التي تساعد على الولادة، ويعالج مشكلة الإمساك عند الحامل، وينصح الخبراء المرأة الحامل بتناول ملعقة عسل قبل الإفطار بساعة وأخرى قبل العشاء بساعة‏.

ويستلزم من المرأة الحامل أن تستبدل السكريات الصناعية والحلويات بعسل النحل, فليس العسل مادة غذائية قيمة فحسب بل إن له فوائد أخرى عديدة، منها:

> أنه يَحُول دون تخمر الطعام في المعدة والأمعاء ، تمتصه المعدة والأمعاء بسهولة وسرعة و به عناصر لازمة لتكوين الجنين و يعتبر عسل النحل ايضا مسكن للأعصاب ويساعد على النوم، وتناول ملعقتين صغيرتين منه مع كل وجبة للحامل أثناء الحمل يساعد على تكوين جهاز عصبي صحيح للجنين.