الزمالك يتقدم على نكانا بهدفين في الشوط الأول ويضع قدمًا في دور الـ 8

انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباراة الزمالك ونكانا الزامبي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا بتقدم الفارس الأبيض بهدفين مُقابل لا شئ ليقترب بصورة كبيرة من الصعود لدوري المجموعات.

افتتح أهداف الزمالك أحمد توفيق لاعب الوسط في الدقيقة 19 من تسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من مؤمن ذكريا، الذي تكفّل بإحراز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة نفذها على يمين حارس المرمى في الدقيقة 35.

وحاول الزمالك خلال الشوط الأول إضافة المزيد من الأهداف، لولا إضاعة الفرص السهلة التي لاحت للفريق، حيث سدد محمد ابراهيم فوق المرمى وهو منفرد، كما سدد حازم إمام كرة من أعلى حارس المرمى ارتدت من العارضة، بينما تكفّل دفاع الفريق الزامبي من منع هدف لعرفة السيد من على خط المرمى.

ولم يصل الفريق الزامبي لمرمى عبد الواحد السيد سوى مرات قليلة لم ترتقِ للخطورة لينتهي الشوط الأهلي بتقدم الزمالك بهدفين يقترب بهم من دور الـ 8 .