بالصور.. الحجار والجسمي وبوشناق وعساف يفتتحون ملحمة “عناقيد الضياء” بالشارقة

منذ قليل عرض ملحمة “عناقيد الضياء” بمسرح جزيرة المجاز ،ويقام العرض ضمن فعاليات احتفالات الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية 2014.

ويحضر العرض حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. ومن المقرر ان تقدم خمس عروض للملحمة ،وتنتهى الجمعه المقبل4فبراير.

عناقيد الضياء كتب كلماته الشاعر السعودي عبدالرحمن العشماوي ولحنه الفنان البحريني خالد الشيخ ،ويشارك فيه أكثر من200 ممثل من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم أربعة نجوم عرب، حسين الجسمي، ولطفي بوشناق وعلي الحجار ومحمد عساف، ويروي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى وفاته.

وتتولى الأوركسترا الألمانية العالمية مهمة التسجيلات الموسيقية لـ”عناقيد الضياء”، بقيادة الموسيقار الألماني الشهير كريستيان شتينهاوزر، رئيس فرقة برلين للأوركسترا، الذي يعتبر واحداً من أشهر المواهب الموسيقية في أوروبا.

وتحكي ملحمة «عناقيد الضياء» التاريخية العالمية تاريخ الإسلام منذ ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وفاته، وتقدم الصورة الحقيقية عن الإسلام وجوهره النقي، كما أنها تحمل رسالة وهدية من الشارقة إلى العالم بأسره، بجنسياته وأديانه وأعراقه ومذاهبه وانتماءاته، تدعوهم من خلاله إلى التعرف على سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.