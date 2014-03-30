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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة أحيانا وتستمر الرياح الجنوبية بالتأثير على أغلب المناطق نهارا تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة ظهرا تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على بعض تلك المناطق خاصة غربا مع ارتفاع اخر في درجات الحرارة.


>  الرياح ..  جنوبية  شرقية - جنوبية غربية / 20 - 35 كم /ساعة بوجه عام تصل أحيانا 45 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة خلال النهار وتصبح شمالية غربية / 35 - 50 كم/ساعة خلال الليل وصباح الثلاثاء.


>   والبحر .. مضطرب والموج بارتفاع قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن أربعة الى ستة وسبعة أقدام بالعمق.


>   ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الواحدة و35 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و36 دقيقة مساء.


>  درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا        الدنيا.
> أبوظبي                     33     18               85           30 .
> دبي                         32     20               85          25 .
> الشارقة                    33     18               90           25.
> عجمان                    32      18               80           30 .
> أم القيوين                 32      17               85           30 .
> رأس الخيمة              32      17               85           35 .
> الفجيرة                   26      19               80           40 .
> العين                      33     18               70           25  .
> ليوا                       34     17               80            30 .
> الرويس                  32     18               80            30 .
> السلع                    31      19              75             25.
> دلما                      30      19             85             45 .
> طنب الكبرى            31      18              85             45 .
> طنب الصغرى          31      18              85             45 .
> أبوموسى               32      19              80             35.

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