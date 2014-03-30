استراحة - الزمالك 2-0 نكانا .. مؤمن زكريا يسجل ركلة حرة رائعة

يتقدم الزمالك بهدف دون رد على نكانا الزامبي سجله أحمد توفيق بهدية من مؤمن زكريا.

ويقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة للقاء إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك ونكانا الزامبي على ملعب الدفاع الجوي.

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لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، والزمالك يحتاج لهدف وحيد من أجل التأهل لدور المجموعات.

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الزمالك بادر بالهجوم، وخاصة عن طريق حازم إمام من ناحية اليمين ومحمد إبراهيم يسارا.

وأهدر إبراهيم انفرادا تاما بمرمى الفريق الزامبي بعدما صوب الكرة في السماء بدلا من الشباك.

ثم أبعد دفاع زامبيا كرة رأسية رائعة من على خط مرمى نكانا.

ومع الدقيقة 21، سجل أحمد توفيق هدفا جميلا للزمالك بتمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء.

وكاد الزمالك أن يسجل الهدف الثاني بعد هدفه الأول بدقائق، بعدما صوب إمام كرة رائعة ارتدت من العارضة.

ثم جاء الهدف الثاني بالفعل عن طريق مؤمن زكريا من ركلة حرة ثابتة.