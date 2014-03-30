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النني يصنع هدفا في فوز بازل

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النني يصنع هدفا في فوز بازل النني يصنع هدفا في فوز بازل

صنع محمد النني لاعب وسط بازل هدفا لفريقع في المباراة التي حافظ بالفوز بها على صدارة الدوري السويسري حين فاز على لوزيرن 2-0 يوم الأحد.

وحل بازل ضيفا على لوزيرن ضمن الجولة 27 من المسابقة.

وشارك النني في المباراة كاملة، فيما غاب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن بعدما فسخ النادي تعاقده معه يوم الجمعة.

وسجل الإيفواري جيوفاني سيو ثنائية بازل في الدقيقتين 51 و90، وجاء الهدف الثاني بصناعة النني الذي أرسل تمريرة رائعة جعلت سيو منفردا.

ورفع بازل رصيده إلى 52 نقطة في صدارة المسابقة بفارق عن ثلاث نقاط عن ملاحقه جراسهوبرز.

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