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مجلس الوزراء يعلن عن الإجراءات اللازمة لإصلاح تلفيات “الدائري” الناجمة عن السيول

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مجلس الوزراء يعلن عن الإجراءات اللازمة لإصلاح تلفيات “الدائري” الناجمة عن السيول مجلس الوزراء يعلن عن الإجراءات اللازمة لإصلاح تلفيات “الدائري” الناجمة عن السيول

أعلن مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لحل المشاكل الناتجة عن الأمطار، وإعادة تأهيل الطريق الدائري،وتعديل وتصحيح المناسيب والميول وإصلاح أنظمة الصرف به.

وقال البيان أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة قد اتخذا عدة إجراءات منها، التنسيق مع جهاز الصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان، بخصوص القطاع الموجود أمام مودرن أكاديمي لتصميم وإنشاء الحلول الهندسية التي ستؤدي إلى صرف المياه وضمان عدم تكرار هذه المشكلة.

كما قامت هيئة الطرق والكباري، برفع كفاءة مسافة 250 مترًا من كل إتجاه عند تقاطع المنزل أو المطلع مع الطريق المحلي، وذلك بالنسبة لجميع المداخل والمخارج من وإلى الطريق الدائري، وتم تحديد كافة الأعمال المطلوبة بالأنفاق الواقعة على الطريق الدائري، وإسناد الأعمال بالاتفاق المباشر لشركة المقاولين العربق للتنفيذ.

وقد تم البدء في إجراء الرفع المساحي للقطاعات أعلى نفق طريق - إسكندرية الزراعي، وأعلى طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، ومنزل محور صفط اللبن المؤدي لمحور المريوطية، وتكليف قطاع الكباري بهيئة الطرق والكباري لتحديد مواقع النقاط ذات المنسوب المنخفض على الطريق واقتراح الأسلوب الأمثل للتخلص من المياه السطحية ومنعها من التراكم على الطريق، وكلفت الوزارة وحدة الإستشارات الهندسية بجامعة عين شمس لتصميم الحلول الفنية لتصريف الأمطار لمسافة 40 كم من الطريق الدائري وتم البدء في إعداد التصميمات المطلوبة.

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