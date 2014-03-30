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محافظ الأقصر يستقبل أولى الرحلات النيلية الطويلة

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محافظ الأقصر يستقبل أولى الرحلات النيلية الطويلة محافظ الأقصر يستقبل أولى الرحلات النيلية الطويلة

 

اللواء طارق سعد الدين – محافظ الأقصر

استقبل اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر أولى رحلات السياحة النيلية الطويلة قادمة من محافظة أسوان متجهة إلي القاهرة .

والتقي المحافظ بالسياح أثناء زيارتهم بمعبد الأقصر، الذين أكدوا إنهم سعداء بتحقيق رغباتهم في تلك الرحلة التي طالما راودتهم .

كانت محافظة الأقصر قد استقبل أولى رحلات السياحة النيلية الطويلة قادمة من محافظة أسوان متجهة إلي القاهرة تستغرق 14 يومًا بعد توقف 18 يومًا بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية .

ووضعت أجهزة الأمن إجراءات مشددة لتأمين برنامج الرحلات السياحية النيلية الطويلة عقب قرار استئنافها بين أسوان والقاهرة.

وقال مفتش مباحث السياحة والآثار لقطاع جنوب الصعيد، إن الرحلة النيلية الأولي نظمتها الباخرة “كلوب فيجن” التي أقلت على متنها 36 سائحًا ألمانيا تابعين لشرطة فونكس الألمانية زاروا في رحلتهم “معبد فيلة، والمسلة الناقصة، والسد العالي، ومعبد أبو سمبل، ومعبد إسنا ومن المقرر أن يزوروا معبد الأقصر، ومعابد الكرنك، ، ومعابد البر الغربي”.

ولفت العميد حسني إلى أن الباخرة ستتحرك إلى قنا لزيارة معبد دندرة، وابيدوس بسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وأخيرًا القاهرة.

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