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النيابة: قتيل اشتباكات جامعة الأزهر توفي بسبب طلق ناري بالرأس

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النيابة: قتيل اشتباكات جامعة الأزهر توفي بسبب طلق ناري بالرأس النيابة: قتيل اشتباكات جامعة الأزهر توفي بسبب طلق ناري بالرأس

ارشيفية

انتهت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، من مناظرة جثة الطالب الذى لقى مصرعه فى اشتباكات المدينة الجامعية بجامعة الازهر، وتبين من مناظرة النيابة إن جثة الطالب عطاء أحمد محمد، فى منتصف العقد الثانى من العمر بالفرقة الرابعة، بكلية التجارة بجامعة الازهر، وتوفى نتيجة إصابته بطلق نارى بالرأس ، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وكانت اشتباكات، وقعت ،صباح اليوم الأحد، بين طلاب جماعة الإخوان الارهابية وقوات الامن ، أمام المدينة الجامعية بجامعة الازهر، قام خلالها طلاب الجماعة الارهابية بالقاء الحجارة والمولوتوف على قوات الأمن، كما قاموا بتحطيمة سيارة رئيس الجامعة ، وأسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتيل، وإصابة اخر بطلق نارى بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقى العلاج الازم.

 

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