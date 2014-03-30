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رفع جلسة “تعذيب ضابط برابعة” لإصدار القرار

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رفع جلسة “تعذيب ضابط برابعة” لإصدار القرار رفع جلسة “تعذيب ضابط برابعة” لإصدار القرار

ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، رفع محاكمة صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، لاتهامهما بتعذيب ضابط ومندوب شرطة خلال اعتصام رابعة ، و ذلك لإصدار القرار .

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما النيابة تهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم الجديدة، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.

 

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