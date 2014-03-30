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الأمير مقرن بن عبد العزيز: المملكة السعودية ستظل متمسكة بالعقيدة السمحة

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الأمير مقرن بن عبد العزيز: المملكة السعودية ستظل متمسكة بالعقيدة السمحة الأمير مقرن بن عبد العزيز: المملكة السعودية ستظل متمسكة بالعقيدة السمحة

الأمير مقرن

تعهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء السعودى اليوم الأحد بأن تظل المملكة على تمسكها بالعقيدة السمحة.

وقال الأمير مقرن – خلال زيارته اليوم لمفتى عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، في مستشفى قوى الأمن بالرياض – “أعاهدك أمام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والشعب السعودي أن هذه الدولة ستظل متمسكة بالعقيدة السمحة ودستورنا هو القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم”.

ومن جانبه، بايع المفتى الأمير مقرن وليا لولى العهد، وقال “أبايعك مقرن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على دين الأمة وكيانها واقتصادها وأمنها والسعي فيما يخلص من كل مكاره”.

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