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القبض على شقيقين قتلا شاب في بورسعيد

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القبض على شقيقين قتلا شاب في بورسعيد القبض على شقيقين قتلا شاب في بورسعيد

المتهمان

لقي شاب مصرعه نتيجة طعنة بآلة حادة في أماكن متفرقة من جسده علي يد مجهولين، وفرا هاربين بعد أن ألقيا بجثته أمام أصدقاءه.

وكان قسم شرطة الزهور قد تلقى بلاغًا من مستشفي بورسعيد العام بوصول جثة المدعو محمود محمد إسماعيل حسانين، 24 سنة، مصاب بتهشم بعظام الوجه والجمجمة وجرح تهتكي عميق وجرح بالفخذ أثر طعنة بآله حادة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة البحث الجنائى والقوات اللازمة، وبالفحص وسؤال والد المجني علية وشهود الواقعة، اتهموا كل من، أكرم تيسير السيد البدرى، وخليفة تيسير السيد البدوي، بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، مما نتج عنة إصابته.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور برئاسة الرائد محمد سليمان من ضبط المتهمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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