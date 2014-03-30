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بيدرو يغيب عن تدريبات برشلونة

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بيدرو يغيب عن تدريبات برشلونة بيدرو يغيب عن تدريبات برشلونة

بيدرو

أجرى فريق برشلونة الإسباني مرانه اليوم الأحد بعد الفوز الصعب على إسبانيول بهدف دون رد من ركلة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي السبت، وكانت كافية للحفاظ على وصافة الدوري الإسباني.

وغاب عن المران، الذي لم توقفه الأمطار، المهاجم الإسباني بيدرو رودريجز، بعد تعرضه لالتهاب في المعدة.

بينما تدرب لاعب الوسط ألكسندر سونج بشكل طبيعي مع زملائه بعد غيابه عن مباراة أمس نتيجة مشكلات في سمانة القدم اليسرى.

وشارك في المران كذلك أدريان أورتولا، حارس برشلونة الرديف، في ظل اصابة الرباط الصليبي التي لحقت بالحارس الأساسي للبرسا فيكتور فالديس، وتوقعات بغيابه لفترة قد تصل لستة أشهر.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكالات

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