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إصابة شخص بطلق ناري فى مشاجرة مع مندوب شرطة بأسوان

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إصابة شخص بطلق ناري فى مشاجرة مع مندوب شرطة بأسوان إصابة شخص بطلق ناري فى مشاجرة مع مندوب شرطة بأسوان

أرشيفية لإطلاق نار

أطلق مندوب شرطة أعيرة نارية من سلاحه الميرى على أحد جيرانه في منطقة السيل الريفي بمدينة أسوان.

وكان اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بإصابة “شاذلى.ط.م 37 سنة” ومقيم بمنطقة السيل الريفى بطلق ناري في القدم أثر خلافه مع مندوب شرطة محمد.أ.ب تابع لقوة قسم أول أسوان والذي أطلق عليه أعيرة نارية من الطبنجة الميرى التي في عهدته.

وأثبتت التحريات أن نشبت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب النزاع على ملكية منزل في منطقة السيل الريفى،مما دفع مندوب الشرطة التعدى على المصاب بسلاحه الميرى،وإحداث إصابته،وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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