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وزير المالية: أقل من ثلث دعم الطاقة بالموازنة يذهب للفقراء

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وزير المالية: أقل من ثلث دعم الطاقة بالموازنة يذهب للفقراء وزير المالية: أقل من ثلث دعم الطاقة بالموازنة يذهب للفقراء

هانى قدرى وزير المالية

قال هاني قدري وزير المالية إن دعم الطاقة بموازنة العام المالي الحالي يبلغ 130 مليار جنيه، يتم الاستفادة من 40 مليار جنيه فقط منه للفقراء، والباقي لدعم الفئات الأعلى دخلا، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة النظر.

وأضاف قدري، في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب مهن حرة ثان بمدينة نصر، أن موازنة العام المقبل 2014 / 2015 ستشمل إجراءات جديدة بقيمة 130 مليار جنيه ما بين ترشيد نفقات وتوسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية، وذلك للوصول بالعجز إلى 10 % خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 12% العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة للعرض على مجلس الوزراء، على أن يتم إقرارها من رئيس الجمهورية لعدم وجود برلمان.

أ ش أ

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