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وزير التعليم العالي يؤكد أن الأولوية في الفترة القادمة لمشروعات الطاقة الجديدة

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وزير التعليم العالي يؤكد أن الأولوية في الفترة القادمة لمشروعات الطاقة الجديدة وزير التعليم العالي يؤكد أن الأولوية في الفترة القادمة لمشروعات الطاقة الجديدة

وائل الدجوى وزير التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور وائل الدجوى أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للمشروعات البحثية الخاصة بالطاقة الجديدة من خلال حث الفرق البحثية المشاركة فى تنفيذها على مضاعفة الجهود للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن والمساعدة في حل المشكلات وتذليل الصعاب التي تواجه الباحثين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم الأحد بالجامعة البريطانية ، ورافقه فيها الدكتور محمود صقر المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ، لمتابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الممولة من الصندوق ، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة ، واستمع الدجوي إلى عرض توضيحى لمشروعات الجامعة الخاصة بالطاقة الممولة من الصندوق.

وعقب ذلك ، توجه لمدينة العبور التي يتم فيها تصميم وتصنيع النموذج الأولى لريش طواحين الهواء بطول 25 مترًا ، والتي ستستخدم فى توليد طاقة الكهرباء من الرياح والممول من الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه ضمن برنامج وطنى لتطوير القدرات المصرية فى مجال تصنيع وحدات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومن جانبه ، قال المدير التنفيذي للصندوق الدكتور محمود صقر إن مشروع تصميم وتصنيع ريش طواحين الهواء ينفذه فريق بحثى من الجامعة البريطانية تحت إشراف الدكتور يحى بهى الدين بالتعاون مع أحد مصانع القطاع الخاص المصرى بمدينة العبور وهى شركة لتكنولوجيا البيئة إحدى شركات مجموعة صناعة وسائل النقل ، وهى من الشركات الرائدة فى هذا المجال.

وأضاف إن المشروع يأتي ضمن برنامج متكامل لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تم مؤخرًا افتتاح محطة تجريبية لمركزات الطاقة الشمسية بفرع كلية الهندسة جامعة القاهرة بالشيخ زايد.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيارة إحدى القرى فى محافظة شمال سيناء التي تطبق فيها النظم المتكاملة للطاقة الشمسية فى الإنارة ، وتحلية المياه ، وضخ المياه من الآبار، والتجفيف والتبريد لحفظ المحاصيل الغذائية والطهى ، مبينًا أن المشروع ممول من صندوق العلوم وينفذه فريق بحثي من المركز القومى للبحوث تحت إشراف الدكتورة نجوى خطاب.

أ ش أ

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