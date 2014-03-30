أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

لون شعري يتغير مع الوقت.. ما الحل؟

Google+ Print
لون شعري يتغير مع الوقت.. ما الحل؟ لون شعري يتغير مع الوقت.. ما الحل؟

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تغير لون الشعر بعد صبغه باللون الأحمر، فهل هذا يعني التوقف عن صبغ الشعر بهذا اللون الحيوي الغني مجدداً؟ بالتأكيد لا، ولكن الحل يكمن في أربع خطوات بسيطة لحماية الشعر من تغير اللون، وهي:
1. تجنبي الإكثار من غسل شعرك، واكتفي بغسله مرتين فقط أسبوعياً.
2. توقفي عن استخدام الماء الساخن نهائياً ، فالماء الساخن يساهم في بهتان اللون الأحمر.
3. قومي بجلسة لإعادة تلوين سريعة للشعر كل أربعة أسابيع.
4. وأخيراً، حافظي على تغذية شعرك من خلال الأغذية الصحية وحمامات الكريم المغذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي