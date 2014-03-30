لون شعري يتغير مع الوقت.. ما الحل؟

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تغير لون الشعر بعد صبغه باللون الأحمر، فهل هذا يعني التوقف عن صبغ الشعر بهذا اللون الحيوي الغني مجدداً؟ بالتأكيد لا، ولكن الحل يكمن في أربع خطوات بسيطة لحماية الشعر من تغير اللون، وهي:

1. تجنبي الإكثار من غسل شعرك، واكتفي بغسله مرتين فقط أسبوعياً.

2. توقفي عن استخدام الماء الساخن نهائياً ، فالماء الساخن يساهم في بهتان اللون الأحمر.

3. قومي بجلسة لإعادة تلوين سريعة للشعر كل أربعة أسابيع.

4. وأخيراً، حافظي على تغذية شعرك من خلال الأغذية الصحية وحمامات الكريم المغذية.