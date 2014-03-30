مهربون يتركون مئات الاطفال وحدهم على معابر حدودية في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أمس السبت انها عثرت على أكثر من 260 طفلا تركهم مهربون اثناء محاولتهم اجتياز الحدود الى الولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني للهجرة بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية ان عددًا كبيرًا من الاطفال في دول عدة من اميركا الوسطى، عثر عليهم خلال اسبوع واحد فقط من شهر مارس.

ومن هؤلاء الاطفال 163 تركوا لانهم لم يكونوا برفقة شخص راشد من عائلتهم.

وفي الكثير من الحالات ترك الاطفال على نقاط حدودية خطرة، وعثر على معظمهم بين السابع عشر والرابع والعشرين من مارس، وكانوا يعانون من الارهاق الشديد والجفاف.

وفي هذا السياق، اشار مركز الهجرة الى ان عدد الاطفال المهاجرين من المكسيك شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الماضية.

ويمر في المكسيك سنويا 140 الف مهاجر معظمهم من اميركا الوسطى، للوصول الى الحلم الاميركي، وهم غالبا ما يقعون فريسة عصابات إجرامية.