وزير الداخلية : ضبط خلية تخابر لصالح دولة عربية وتهريب وثائق تتعلق بالأمن القومي

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن توصل تحريات الامن الوطنى إلى هوية المتهمين فى قضية التخابر حصلوا على وثائق تتعلق بالأمن القومى المصرى والمتهم فيها أمين الصرفى الذى كان يعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسى ،إذ قام بتهريب تلك الوثائق إلى إحدى الأوكار الإخوانية تمهيداً لتهريبها إلى أحد الأجهزة المخابراتية العربية الداعمة بشكل قوى للإخوان المسلمين.

وأضاف وزير الداخلية أن الصيرفى طلب من داخل محبسه إبنته بأن تقوم بتسليم الوثائق للمدعو “علاء عمر محمد” فلسطينى الجنسية لكى يسلمها للمدعو “محمد كيلانى” والذى يعمل مضيف طيران والذى يستطيع من خلال وظيفته أن يتنقل بين الدول بكل حرية ،إذ التقى بالمدعو “إبراهيم محمد هلال” مدير قطاع الأخبار بقناة “الجزيرة” الفضائية لاضطلاعه على تلك الوثائق .

وطلب الكيلانى من إبراهيم أن يتقاضى مليون دولار مقابل تسليم أصل الوثائق السرية بمساعدة ضابط المخابرات خالد أحمد رضوان وبالفعل حصلوا على 20 ألف دولار كمبلغ مبدأى ،وعقب عودتهم تم ضبطهم أثناء تصويرهم للوثائق.

وأوضح اللواء محمد إبراهيم أنه تم استئذان نيابة الأمن الوطنى لضبط تلك الخلية والتى بالفعل تم ضبط اعضاءها وكان بحوزتهم العديد من الوثائق الرئاسية التى كانت تتعلق بالأمن القومى لتهريبها إلى وسائل الإعلام.

وأعلن وزير الداخلية عن تمكن قوات الأمن من ضبط أعضاء تنظيم “أنصار الشريعة “الذين استهدفوا 19 ضابط جيش وشرطة واعترفوا بارتكاب 12 حادث إرهابى من اغتيال محمد عيد ضابط الشرقية.