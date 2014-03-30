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إحباط تهريب 86 هاتفا محمول بالمطار

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إحباط تهريب 86 هاتفا محمول بالمطار إحباط تهريب 86 هاتفا محمول بالمطار

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الموبايلات الحديثة بلغت 86 جهازًا مع راكب فلسطينى ، جاء ذلك أثناء إنهاء الراكب الفلسطينى الجنسية القادم من جده على الطائرة المصرية .

وبتفتيشه جمركيًا تبين وجود 21 علبة موبايل ماركة سامسونج مخبأه داخل أثواب من القماش بحقائبه وبفتح علبة التليفون وجد أن كل علبة تحتوى على 4 تليفونات ، تم تفريغ كل مشتملات الجهاز من شاحن و سماعة وغير ذلك ووضع بدلًا منهم أجهزة موبايلات ليبلغ العدد الإجمالى 86 جهاز موبايل ومما أثار الريبة هو أن حجم الحقيبة لا يتناسب مع وزنها الكلى وتطلق على تلك الطريقة المبتكرة فى التهريب توليد الهواتف .

وأمر رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر توالد هواتف بالواقعة برقم 53 لسنة 2014 على أن يتم تغريم الراكب غرامة مالية جزاء فعله وعرض الأمر على النيابة العامة .

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