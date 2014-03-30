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محافظ بني سويف يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

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محافظ بني سويف يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة محافظ بني سويف يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

محافظ بني سويف يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

 

أشرف المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف ، واللواء إبراهيم هديب ، مدير أمن المحافظة على حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمدينة بني سويف .

تمت الحملة بمنطقة بني هارون بمدينة بني سويف ، أشرفت عليها مديرية أمن المحافظة بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث نسقت مديرية الزراعة مع الوحدة المحلية في شأن الإزالات المختلفة والتي تم البدء بها حيث تم إزالة 28 حالة إزالة على مساحة تزيد عن 2 فدان ،وشملت قررارت الإزالة مباني سكنية وكافتريات ومقاهي ومحلات إصلاح وغسيل السيارات وتم تسوية المباني بالمخالفة للقانون بالأرض تماما ،و فصل الكهرباء والمرافق التي تم توصيلها إليها .

وشارك في الحملة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف العميد أحمد زكي رأفت، ونائب وزير الزراعة ورئيس مركز ومدينة بني سويف المحاسب خالد عويس، فضلًا عن القوات المسلحة والشرطة .

و أكد المحافظ أنه يعمل على فرض سلطة وهيبة الدولة و القضاء على آفة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، مشير إلى أن الحملة ستستمر في كافة مراكز المحافظة الإدارية السبعة ، وأنها لن تستثني أحدا أو صاحب نفوذ أو منطقة أو جهة حكومية أو خاصة .

أشار المحافظ إلى أن أعمال الحصر للأراضي التي تم التعدي عليها لا تزال جارية في مناطق شرق النيل ومراكز المحافظة الإدارية للبدء الفوري في إزالة التعديات عليها .

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