محافظ بني سويف يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

أشرف المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف ، واللواء إبراهيم هديب ، مدير أمن المحافظة على حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمدينة بني سويف .

تمت الحملة بمنطقة بني هارون بمدينة بني سويف ، أشرفت عليها مديرية أمن المحافظة بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث نسقت مديرية الزراعة مع الوحدة المحلية في شأن الإزالات المختلفة والتي تم البدء بها حيث تم إزالة 28 حالة إزالة على مساحة تزيد عن 2 فدان ،وشملت قررارت الإزالة مباني سكنية وكافتريات ومقاهي ومحلات إصلاح وغسيل السيارات وتم تسوية المباني بالمخالفة للقانون بالأرض تماما ،و فصل الكهرباء والمرافق التي تم توصيلها إليها .

وشارك في الحملة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف العميد أحمد زكي رأفت، ونائب وزير الزراعة ورئيس مركز ومدينة بني سويف المحاسب خالد عويس، فضلًا عن القوات المسلحة والشرطة .

و أكد المحافظ أنه يعمل على فرض سلطة وهيبة الدولة و القضاء على آفة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، مشير إلى أن الحملة ستستمر في كافة مراكز المحافظة الإدارية السبعة ، وأنها لن تستثني أحدا أو صاحب نفوذ أو منطقة أو جهة حكومية أو خاصة .

أشار المحافظ إلى أن أعمال الحصر للأراضي التي تم التعدي عليها لا تزال جارية في مناطق شرق النيل ومراكز المحافظة الإدارية للبدء الفوري في إزالة التعديات عليها .