بالفيديو..ضبط عصابة حاولت تهريب 4 ملايين و 895 ألف قرص مخدر

أعلن اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي قامت بضبط عصابة متخصصة بتهرب الأقراص المخدرة، واستطاعت بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الشارقة وشرطة رأس الخيمة وشرطة الفجيرة، وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية ممثلة في جهاز الجمارك وجهاز مكافحة المخدرات، استطاعت كشف حوالي(4,895,000) قرص من مخدر الكبتاجون وإحباط عملية إعادة تهريب تلك الكمية إلى إحدى الدول الخليجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة سعادته في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد عيد محمد بن ثاني، مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد محمد راشد، مدير إدارة المراسم والتشريفات، والسيد بطي الفلاسي، مدير إدارة الاعلام الامني، وعدد من الضباط.

وقال اللواء المزينة إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات بتاريخ 5/2/2014 إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي موثوقة المصدر تفيد بان هناك شحنة كبيرة من مخدر (الكابتاجون) داخل حاوية قادمة من الجمهورية اللبنانية إلى إمارة دبي، وتدير هذه العملية عصابة محترفة في عمليات التهريب تنوي بعد تفريغ الكمية إعادة تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية.

وعلى ضوء ما تقدم تم تشكيل فريق عمل محترف من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي للبحث والتحري عن الشحنة (الحاوية المستهدفة) وكشف عناصر الشبكة الإجرامية المستقبلة لها وتحديد وجهتها و القبض عليهم في حالة تلبس.وقد أسفرت عمليات المتابعة الدقيقة والمتواصلة عن رصد عناصر الشبكة الإجرامية الذين قاموا بإجراءات تخليص الشحنة ونقلها إلى منطقة العوير في دبي وإنزالها أمام احد المستودعات ثم تفريغ حمولتها من قبل عنصرين من العصابة، وكانت حمولة الحاوية عبارة عن خزانين حديديين، قام أفراد العصابة فيما بعد بنقلهما إلى إمارة الشارقة ومن ثم إلى إمارة رأس الخيمة ثم أعادوا الخزانين إلى المستودع في العوير.. وتكررت هذه العملية أكثر من مرة مما يدل على أن العصابة محترفة وتسعى إلى التأكد من عدم وجود رقابة أمنية خلال حركة نقل الخزانين وان العملية برمتها في أمان.

بعد ذلك تم نقل احد الخزانين إلى مزرعة في منطقة الذيد بإمارة الشارقة، وبعد حوالي أسبوع قامت العصابة بنقل الخزان من المزرعة إلى أحد الورش الفنية بمنطقة (ثوبان) بإمارة الفجيرة تحت الرقابة الأمنية.

>

ساعة الصفر

وأوضح اللواء المزينة أن فريق العمل المشترك انتقل بتاريخ 20/03/2014م إلى موقع الورشة الفنية بمنطقة (ثوبان) حيث تبين وجود أحد عناصر العصابة يراقب الوضع خارج الورشة من وقت إلى آخر، وعند تحديد ساعة الصفر قام فريق العمل المشترك بمداهمة الورشة الفنية المستهدفة والقبض على كل من المدعو( خ.ع.أ) بعد مقاومته لرجال الشرطة محاولا الهروب، والمدعو( ج.ع.ع) وكلاهما من الجنسية السورية، وتم ضبط الخزان الحديدي الذي شرعت العصابة في عملية تفكيكه من خلال فك الباب الأمامي والخلفي إلا انه مازال محكم الإغلاق مما استدعى الاستعانة بفني لفك اللحام، وبعدها تبين وجود أنابيب حديدية تم لحمها بشكل هندسي متواز داخل الخزان، وباستخراج تلك الأنابيب وفتح أغطيتها تبين وجود كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون بلغ عددها حوالي (2,492,191) معبأة داخل أكياس بلاستيكية ومخبأة داخل تجاويف تلك الأنابيب .

استكمال عملية الضبط

وأضاف أنه بعد ضبط عناصر العصابة والخزان الأول في إمارة الفجيرة قام فريق العمل المكلف بضبط الخزان الثاني بمنطقة العوير في دبي والقبض على باقي عناصر العصابة، وهما كلا من المدعو (خ.م . م) لبناني الجنسية والمدعو (ح .أ.أ) مصري الجنسية ، وبتفكيك الخزان تبين وجود أنابيب حديدية اسطوانية الشكل مماثلة لما تم ضبطه في الخزان الأول بإمارة الفجيرة، تحتوي في تجاويفها على كمية من أقراص الكبتاجون تقدر بحوالي (2,402,819) ليصبح مجموع الأقراص المضبوطة في الخزانين (4,895,000) قرص .

جمع الاستدلالات

وأشار اللواء المزينة إلى أن المتهمين أدلوا خلال جمع الاستدلالات بإفادات تشير إلى أن الكمية المضبوطة أرسلت من دولة عربية بواسطة زعيم العصابة المدعو (م .خ .أ) – سوري الجنسية مقيم في لبنان إلى المتهم الأول المدعو (خ.ع. أ) بمعرفة ومساعدة باقي المتهمين وإنه كان من المفترض بعد تفريغ الكمية تلقي اتصال هاتفي من تاجر مخدرات في الدولة الخليجية المستهدفة للقيام بعملية تهريبها وتوصيلها إليه بعد التنسيق معه.

الإجراءات اللاحقة

تم استكمال الإجراءات الشرطية اللازمة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة.

تم تمرير المعلومات الخاصة بالقضية للدول العربية التي تربطها علاقة بالقضية لتقوم بأخذ إجراءاتها القانونية.

تم التعميم دولياً على المتهم الهارب الموجود خارج الدولة (زعيم العصابة ) المدعو( م.خ.أ).

>