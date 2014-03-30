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الدجاج الحلو والحامض على طريقة "إيزيل"

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الدجاج الحلو والحامض على طريقة "إيزيل" الدجاج الحلو والحامض على طريقة "إيزيل"

يعتبر الممثل التركي الشهير كينان أميزرالي اوغلو، بطل المسلسل التركي "إيزيل" بأن من اطباقه االمفضلة الدجاج الحلو والحامض، ولذلك يقدّم لكِ "سيدتي نت" طريقة سهلة وسريعة لتحضيره.

لمفضلة المقادير للصلصة:
-عبوة (425 غراماً) من دوائر الأناناس المحفوظة بعصيرها
- حبّة من الفليفلة الحمراء منزوعة البذور ومقطّعة
- قليل من الصلصة الحارّة الجاهزة
- 6 ملاعق كبيرة من «الكاتشب»
- 4 ملاعق كبيرة من السكر البني
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور
- فصّان من الثوم المقشّر والمدقوق
- 4 ملاعق كبيرة من خل الأرز

للدجاج:
- زيت، للقلي
- 100 غرام من الدقيق
- قليل من الملح
- ملعقة كبيرة من دقيق الذرة
- 100 ملليلتر من ماء «الصودا» البارد
- 4 صدور من الدجاج، منزوعة الجلد ومقطعة

طريقة التحضير:
1- لإعداد الصلصة: تضاف كلّ المكوّنات إلى مقلاة توضع على النار، وتدع لتغلي، مع التحريك بين الفينة والأخرى حتى ذوبان السكر. ثم، تخفّف الحرارة، ويدع الخليط حتى يصبح كثيف القوام، وتصبح الفليفلة طريّة.
2- لإعداد الدجاج: يحمّى الزيت قي مقلاة ذات قعر سميك. وينخل كلّ من الدقيق ودقيق الذرة والملح، في وعاء، ويسكب ماء «الصودا»، مع الخلط. ثم، تغمّس صدور الدجاج فيه، وتقلى على دفعات، بمعدّل كل 8 قطع مع بعضها البعض، وذلك لمدة 5 إلى 7 دقائق، مع التقليب، حتى تصبح ذهبيّة.
3- تنزع قطع الدجاج من الزيت، وتجفّف على ورق ماص. تقدّم ساخنة، مع الصلصة.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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