ميلان: عقد كاكا يتيح له الرحيل في الصيف

كشف أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان أن البرازيلي ريكاردو كاكا نجم الفريق يستطيع الرحيل عن الروسونيري في الصيف إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

كاكا احتفل بمباراته رقم 300 مع ميلان، بتسجيل ثنائية في الفوز على كييفو 3-0 في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وقال جالياني لشبكة "سكاي سبورتس": "الأمر واضح، عقد كاكا يمتد حتى يونيو 2015.. ولكنه يتضمن بندا يتيح له الرحيل في الصيف إذا لم نتأهل لدوري الأبطال".

واستدرك مضيفا "سوف نناقش هذا، ولكني أجزم بأنه سوف يبقى مع الفريق".

وتبدو مهمة ميلان في التأهل لبطولات أوروبا مستحيلة، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو.

يذكر أن كاكا قال أنه يأمل في الانتقال إلى الدوري الأمريكي في المستقبل، مشيرا إلى أنه سيناقش مستقبله مع جالياني قريبا.