مورينيو: تشيلسي خرج من سباق المنافسة على الدوري

يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه خرج من سباق المنافسة على الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من كريستال بالاس 1-0 يوم السبت.

وخسر الزرق من مضيفهم في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي ليتوقف رصيدهم عند 69 نقطة، ليمتلك ليفربول صاحب الـ68 نقطة فرصة الانقضاض على الصدارة في حال إسقاط توتنام هوتسبر يوم الأحد.

وفي المرتبة الثالثة يأتي مانشستر سيتي برصيد 67 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

وقال مورينيو لصحيفة "جارديان": "اعتقد الآن أننا لا نمتلك أي فرصة في الفوز بالدوري".

وأوضح "نحن الآن نعتمد بشكل كبير على النتائج الأخرى.. كبير جدا، فالأمر ممكن عندما تعتمد على ذلك قليلا، ولكني لا اعتقد ذلك في حالتنا الآن".

وتابع "يتبقى لنا ست مباريات، في حين أن الآخرين تنتظرهم مباريات في متناول اليد، اعرف أن الأمر حسابيا ممكن ولكن هناك فارق بين الحسابات والواقع".

وأتم "فتشيلسي الآن ليس منافسا".