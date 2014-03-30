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فييرا قد يخلف فينجر في أرسنال

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فييرا قد يخلف فينجر في أرسنال فييرا قد يخلف فينجر في أرسنال

أ ش أ - يعكف المسؤولون فى أرسنال، على بحث اختيار مدرب جديد لخلافة أرسين فينجر، في حالة استجابة المدرب الفرنسي لنداء اتحاد الكرة فى بلاده وتولي تدريب منتخب الديوك.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن فينجر لن يتردد في الاستجابة لطلب تدريب الفرنسى فى بطولة الامم الأوروبية 2016 حيث أن طموحه الشخصي هو تدريب منتخب بلاده.

وأفادت التقارير أن الاتحاد الفرنسى يرغب فى التعاقد مع مدرب المدفعجية فور انتهاء بطولة كأس العالم المقبلة فى البرازيل، كى يكون امامه وقت كاف لإعداد المنتخب ليورو 2016 والتى ستستضيفها فرنسا.

وبدأ مسئولو أرسنال بالفعل فى بحث البدائل المحتملة لخلافة فينجر، ويأتى على رأس هؤلاء قائد فريق ارسنال الاسطورى السابق الفرنسى باتريك فييرا، والذى يتولى حاليا تدريب فريق مانشستر سيتى للشباب تحت 21 عاما.

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