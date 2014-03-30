الممثلة نيكي ريد تنفصل عن زوجها

انفصلت الممثلة Nikki Reed نجمة الفيلم الشهير Twilight عن زوجها Paul McDonald نجم برنامج "أمريكان أيدول" وذلك بعد زواج دام لمدة عامين.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام أجنبية فلقد عاش الثنائي بحالة انفصال لمدة 6 أشهر قبل إنهاء زواجهما، وذلك بسبب ضرورات العمل.

ولقد قرر الثنائي أنّ يتشاركا حبهما للموسيقى وأنّ يتابعا العمل سوياً لإطلاق ألبومهما الجديد الذي يحمل عنوان "I’m Not Falling"، حتى بعد إنهاء الزواج الذي بدأ في 11 تشرين الأول / أوكتوبر من العام 2011.

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