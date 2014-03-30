مقتل 6 أشخاص في اشتباكات أثناء الانتخابات البلدية التركية

قتل 6 أشخاص اليوم الاحد في اشتباكات بين مجموعات دعم المرشحين المتنافسين في الانتخابات البلدية التركية في قريبة قرب الحدود مع سوريا.

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة رويترز “إن أربعة اشخاص قتلوا في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية يوفاسيك التابعة لمقاطعة سانليورفا الشرقية قرب الحدود مع سوريا”.

ومن جهة أخرى قال مسؤولون في محافظة هاتاي، المتاخمة أيضا بحسب ما جاء بروسيا اليوم “إن شخصين لقيا حتفهما في معركة بالأسلحة النارية بين داعمين لمرشحين اثنين في الإنتخابات المحلية لقرية غولباسي، والتي يتم التصويت فيها لموظفين محليين وليست لمرشحين حزبيين”.

ومع اقتراب الإنتخابات البلدية ارتفعت حدة التوتر في تركيا في ظل محاولة رئيس الوزراء التركي أردوغان دحض الإتهامات الموجهة له بالفساد ووقف سيل التسريبات الأمنية.