تقرير - كهربا قريب من هيرتا برلين

ذكر تقرير نشره موقع "توتو ميركاتو ويب" أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب إنبي الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع لوزيرن قريب من الانتقال لهيرتا برلين.

وأعلن لوزيرن عن فسخ تعاقده رسميا مع كهربا يوم الجمعة بسبب سوء سلوكه دون الإفصاح عما فعله اللعب.

في حين نفى اللاعب صحة ادعاءات لوزيرن، موضحا أن الأزمة سببها رفضه التجديد للنادي السويسري الذي عاقبه بإبعاده عن المباريات - بحسب تصريحاته الخاصة لـFilGoal.com-.

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" المتخصص في أخبار الانتقالات في الدوريات الأوروبية أن كهربا قريب من الانتقال لهيرتا برلين في الصيف.

وأشار الموقع الشهير إلى أن الاتفاق بين الطرفين قريب.

يذكر أن هيرتا برلين يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم.

وسجل كهربا 7 أهداف لصالح لوزيرن في 12 مباراة خاضها مع الفريق الذي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري السويسري.