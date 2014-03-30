ضبط راكب يخفي 4 آلاف كارت ميموري حول جسمه بالمطار



> ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد راكبا مصريا حاول تهريب 4 آلاف كارت ميمورى أخفاها حول جسمه لدى عودته من الصين وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو بالصين إشتبه محمد حسن عثمان مدير الجمرك فى الراكب ” س . م ” تاجر , كان يسير بطريقة غريبة وبتفتيشه ذاتيا عثر حول جسمه على 4 آلاف كارت ميمورى , وأمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .