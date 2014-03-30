بالصور .. طب أطفال سوهاج ينظم اللقاء العلمي الرابع

نظم قسم طب الأطفال بجامعة سوهاج اليوم العلمي الرابع ، تحت عنوان “الجديد في اعتلال عضلة القلب عند الأطفال” ، بالاشتراك مع جمعية أطباء أطفال صعيد مصر وجمعية قلب أطفال مصر وذلك في 27 مارس الجاري. صرح بذلك د. نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج .

وذكر د. عبد المنعم أبو زيد عميد الكلية انه شارك بالمؤتمر أساتذة من جامعات المنيا والقاهرة وسوهاج، وبحضور أكثر من 200 طبيب من مستشفيات وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف د. محمد عبد العال رئيس قسم طب الأطفال ان اليوم العلمي تضمن عدة موضوعات من أهمها اعتلال عضلة القلب عند حديث الولادة ، التصوير الإشعاعي لاعتلال عضلة القلب عند الأطفال، بالإضافة الى دور قسطرة القلب في اعتلال عضله القلب عند الأطفال، كما ناقش أيضا الجديد في اعتلال عضلة القلب المتضخم وعند البالغين.