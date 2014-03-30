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راهب بدير سانت كاترين: سنقدم اليوم إثباتات ملكية الدير للرهبان في مؤتمر صحفي

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راهب بدير سانت كاترين: سنقدم اليوم إثباتات ملكية الدير للرهبان في مؤتمر صحفي راهب بدير سانت كاترين: سنقدم اليوم إثباتات ملكية الدير للرهبان في مؤتمر صحفي

 

دير سانت كاترين

أكد الراهب جريجوريوس أحد رهبان دير سانت كاترين فى تصريح خاص لـ”ona”  أنه سيحضر مندوباً عن الدير فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقد اليوم بحزب “التجمع” للرد على الإدعاءات والهجوم الذى يتعرض له الرهبان من أن الدير ليس ملكاً للرهبان وأن المسميات الموجودة ليست الحقيقية وأن الدير يستولى على مساحة 20% من مساحة جنوب سيناء والمطالبة بترحيل الرهبان من الدير بالإضافة إلى أن وجود 17 راهب وراهبة بمنطقة سانت كاترين يمثلون تهديداً للأمن القومى.

وأكد جريجوريوس أن الدير تم إنشاؤه منذ عام 545 ميلادية ،مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الإثباتات والأدلة على أن الدير لاتتعدى مساحته 3 أفدنة وسيتم تقديم حجج ملكية الدير وخرائط قديمة بها نفس مسميات الدير الحالية وتسجيلات الدير فى هيئة الآثار وتسجيلات الآثار الموجودة.

وأشار الراهب جريجوريوس أنه سيحضر فى المؤتمر الشيخ أحمد راشد أحد مشايخ البدو عن قبيلة الجبالية وهى الموكلة بحراسة الدير من عشرات السنين ،وكذلك المستشار إيهاب رمزى محامى الدير لتقديم كل الإثباتات للرد على الهجوم والإدعاءات التى يتعرض لها الدير.

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أونا