وفد دبلوماسي إيراني يغادر الأقصر بعد انتهاء جولته السياحية

غادر الوفد الدبلوماسي الإيراني مطار الأقصر الدولي بعد أن أنهي جولته السياحية بمحافظتي الاقصر وأسوان التي استمرت عدة أيام أقام خلالها علي متن إحدي الفنادق العائمة .

كان وفد دبلوماسي إيراني رفيع المستوي مكون من 18 شخص قد زار عدد من المعالم الأثرية بمنطقة القرنة غرب الأقصر وسط إجراءات امنية مشددة .

واستقل الوفد الايراني أمس بالون طائر حلق به في سماء الأقصر ثم اتجه لزيارة تمثالي ممنون ومقابر وادي الملوك ووادي الملكات و الدير البحري بمنطقة البر الغربي ومعبدي الكرنك والأقصر بالبر الشرقي .

كما زار الوفد في محافظة أسوان السد العالى ومعبد فيلة ومعبدي رمسيس الثانى في مدينة أبو سمبل السياحية،ثم أبحر على متن الباخرة إلى مدينة كوم أمبو لزيارة معبد كوم أمبو .