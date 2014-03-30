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وفد دبلوماسي إيراني يغادر الأقصر بعد انتهاء جولته السياحية

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وفد دبلوماسي إيراني يغادر الأقصر بعد انتهاء جولته السياحية وفد دبلوماسي إيراني يغادر الأقصر بعد انتهاء جولته السياحية

محافظة-الاقصر

غادر الوفد الدبلوماسي الإيراني مطار الأقصر الدولي بعد أن أنهي جولته السياحية بمحافظتي الاقصر وأسوان التي استمرت عدة أيام أقام خلالها علي متن إحدي الفنادق العائمة .

كان وفد دبلوماسي إيراني رفيع المستوي مكون من 18 شخص قد زار عدد من المعالم الأثرية بمنطقة القرنة غرب الأقصر وسط إجراءات امنية مشددة .

واستقل الوفد الايراني أمس بالون طائر حلق به في سماء الأقصر ثم اتجه لزيارة تمثالي ممنون ومقابر وادي الملوك ووادي الملكات و الدير البحري بمنطقة البر الغربي ومعبدي الكرنك والأقصر بالبر الشرقي .

كما زار الوفد في محافظة أسوان السد العالى ومعبد فيلة ومعبدي رمسيس الثانى في مدينة أبو سمبل السياحية،ثم أبحر على متن الباخرة إلى مدينة كوم أمبو لزيارة معبد كوم أمبو .

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