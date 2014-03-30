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أبو النصر: لجنة لمتابعة إجراءات إزالة وإحلال المباني المدرسية المهددة بالانهيار

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أبو النصر: لجنة لمتابعة إجراءات إزالة وإحلال المباني المدرسية المهددة بالانهيار أبو النصر: لجنة لمتابعة إجراءات إزالة وإحلال المباني المدرسية المهددة بالانهيار

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم – ارشيفية

كلف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، المهندس محمد فهمي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والأستاذ محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات بتشكيل لجنة فورية من الجهات الثلاثة للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بما يجب تنفيذه بشأن المدارس المهددة بالانهيار والصادر لها قرارات إزالة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها 598 مدرسة ، ووجه بسرعة إحلال المدارس التي صدر لها قرار إزالة .

كما أعطى الوزير توجيهاته بأن يتم الانتهاء من هذه الأعمال ( إزالة المباني المهددة بالانهيار ، وإحلالها جزئيا أو كليا) قبل بداية العام الدراسي القادم ، حتى تكون على استعداد لاستقبال الطلاب.
> ومن جانبه .. أوضح الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن التكلفة التقديرية لإحلال المباني التعليمية الصادر لها قرار إزالة (الإحلال الكلي والإحلال الجزئي) تبلغ 240 مليون جنيه.

أ ش أ

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